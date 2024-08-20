З гламурною сумкою і сивиною у волоссі: Сальма Гаєк на прем'єрі фільму в Лондоні

Акторка була, як завжди, розкішною. Лаконічну сукню вона поєднала з яскравими аксесуарами.

57-річна акторка Сальма Гаєк відвідала прем'єру фільму "Кліпни двічі", яка відбулася в Лондоні. На червоній доріжці знаменита гостя продемонструвала ефектне вбрання чорного кольору – сукню нижче колін і з квадратним декольте, яке підкреслювало груди.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Це класичне та лаконічне вбрання вона одягла в поєднанні зі сріблястими босоніжками на платформі та високих підборах від Gucci, а також знаменитою мотоциклетною сумкою від Balenciaga. Модель Сальми була повністю прикрашена стразами.

Також акторка зробила об'ємне укладання з легкими локонами, в яких було помітно сивину – вона одна з тих зірок, які не бояться показувати сріблясті пасма. Макіяж у Гаєк був лаконічним і доволі ніжним, але на шиї та руках вона мала прикраси з великими діамантами.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Режисеркою фільму є 35-річна акторка Зої Кравіц, тому вона також вийшла на червону доріжку. На зірці була червона шовкова сукня від Saint Laurent.

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