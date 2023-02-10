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З глибоким декольте і оголеною спиною: іспанська ведуча у розкішному образі з'явилася на музичному фестивалі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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З глибоким декольте і оголеною спиною: іспанська ведуча у розкішному образі з'явилася на музичному фестивалі

Росіо Муньос Моралес / Фото: Getty Images

Росіо Муньос Моралес обрала для івенту гарний вечірній аутфіт.

В Італії відбувся 73-ий музичний фестиваль "Сан-Ремо-2023". Його відвідала іспанська ведуча, акторка і модель - Росіо Муньос Моралес.

Красуня обрала для заходу гарний образ. На ній була чорна вечірня блискуча сукня максі з американскьою проймою і глибоким декольте. Вбрання чудово підкреслило сексуальну струнку фігуру зірки.

Росіо Муньос Моралес / © Getty Images
Росіо Муньос Моралес / Фото: Getty Images

Аутфіт Росіо доповнила чорними слінгбеками зі срібними ремінцями і на шпильках.

Шию вона прикрасила розкішним діамантовим намистом із великим рубіном у вигляді краплі. Волосся акторка уклала у локони і зробила ніжний макіяж.

Росіо Муньос Моралес / © Getty Images
Росіо Муньос Моралес / Фото: Getty Images

Моралес також залюбки продемонструвала фотографам спокусливу оголену спину.

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Дата публікації
Перегляди
221
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