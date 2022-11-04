З глибоким декольте і прозорою спідницею: американська акторка у сміливому образі вийшла у світ

Келсі Есбіл обрала для свого аутфіту відверте вбрання.

Американська акторка - 31-річна Келсі Есбіл – потрапила в об'єктиви фотографів на вулицях Нью-Йорка.

Зірка мала спокусливий вигляд. На ній була чорна сексуальна сукня на тонких бретельках, з глибоким декольте, прозорою вставкою на животі і з прозорою спідницею.

Келсі Есбіл / Фото: Getty Images

Аутфіт Келсі доповнила чорним клатчем. Акторка зробила укладання і макіяж із шоколадною помадою на губах. Зону декольте акторка вирішила залишити без прикрас.

Нагадаємо, американська акторка Обрі Плаза прийшла на прем'єру 2 сезону серіалу HBO "Білий лотос" у відвертій асиметричній червоній сукні від бренду Stella McCartney. Вбрання мало вирізи на талії, спині і високий розріз до стегна.

Читайте також: