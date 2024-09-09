З глибоким декольте і з прозорою спідницею: 26-річна Дейзі Едгар-Джонс сяяла перед камерами

26-річна Дейзі Едгар-Джонс, відома багатьом кіноманам з мінісеріалу "Нормальні люди" та фільму "Там, де співають раки", відвідала Міжнародний кінофестиваль у Торонто. У межах цього заходу відбулася прем'єра фільму "На швидких конях", заснованого на однойменному романі письменниці Шеннона Пуфала.

У цьому фільмі Дейзі зіграла головну роль, тому до неї була особлива увага. Акторка вирішила вибрати максимально ефектне вбрання та одягла блакитну сукню від Модного дому Gucci. Це була сукня на тонких бретельках і з дуже глибоким V-подібним декольте.

Сукня являла собою боді з прозорою плісованою спідницею і довгою накидкою зі шлейфом. Образ вона доповнила білими босоніжками на високих підборах, кількома прикрасами та макіяжем.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Getty Images

Це вбрання Дейзі нагадало також образ, у якому вона з'являлася на публіці у липні. На зірці була блакитна сукня в стилі бохо від бренду Chloe з колекції осінь-зима 2024-2025, яку вона носила з коричневими шкіряними чоботями — дивним трендом літа 2024 року.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Getty Images

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