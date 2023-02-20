З глибоким декольте прикрашеним стразами та перлами: акторка Лілі Джеймс на червоній доріжці BAFTA-2023

19 лютого у Великій Британії відбулася 76-та церемонія вручення нагород премії BAFTA, де було обрано найкращі фільми 2022 року.

Церемонія відбулася у Королівському фестивальному залі у лондонському Саутбенк Центрі. Вперше від 2016 року ця церемонія відбулася не в Альберт-голі. Захід відвідало багато зірок, а також королівська пара – принцеса Кетрін та принц Вільям. Уельська приголомшила образом у білій сукні від бренду Alexander McQueen.

Також серед гостей церемонії була 33-річна акторка Лілі Джеймс, відома за фільмом "Попелюшка" та скандальним мінісеріалом "Пем і Томмі".

На червоній доріжці акторка з'явилася у білій довгій сукні від бренду Tamara Ralph з драпуванням на животі, а також дуже глибоким V-подібним декольте.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Виріз на вбранні був оформлений у вигляді великих декоративних ґрат, прикрашених стразами та перлинами різного розміру.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Позаду сукня була доповнена величезним бантом, що перетікав у довгий шлейф.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Образ Лілі доповнила ювелірними прикрасами від бренду Bulgari та ніжним макіяжем. Також у акторки новий відтінок волосся, вона вирішила стати шатенкою.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

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