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З глибоким декольте: режисерка фільму "Барбі" Грета Гервіг викликала фурор вбранням на червоній доріжці

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З глибоким декольте: режисерка фільму "Барбі" Грета Гервіг викликала фурор вбранням на червоній доріжці

Грета Гервіг / Фото: Associated Press

Червона сукня мала дуже ефектний і жіночний вигляд.

У Франції стартував Каннський кінофестиваль, який триватиме від 14 до 25 травня. Цього року захід стане 77-м, а очільницею журі призначено Грету Гервіг — режисерку гучного фільму "Барбі". Вона стала першою американською жінкою-режисеркою на цій посаді.

Тому вона щодня з'являється на червоній доріжці заходу. На прем'єрний показ позаконкурсного фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" вона одягла яскраво-червону сукню від Armani Privé, яку поєднала з прикрасами від Chopard.

У вбрання було глибоке V-подібне декольте і тонкі гламурні бретельки зі стразами. Вбрання гарно сиділо на фігурі і підкреслювало її.

Грета Гервіг / © Associated Press
Грета Гервіг / Фото: Associated Press

Образ режисерка доповнила легким трохи "недбалим" укладанням та макіяжем із червоною помадою на губах.

Грета Гервіг / © Associated Press
Грета Гервіг / Фото: Associated Press

Під час відкриття кінофестивалю Грета вийшла до фотографів у одязі винного відтінку від бренду Saint Laurent, який теж поєднала з прикрасами Chopard. У сукні теж було ефектне декольте.

Грета Гервіг / © Associated Press
Грета Гервіг / Фото: Associated Press

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