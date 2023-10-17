З глибоким декольте та драпуванням: Скарлетт Йоганссон в ефектній сукні відвідала церемонію

Відколи Скарлетт Йоханссон стала мамою вдруге, її бачать усе рідше у світському суспільстві. Але вчора у Нью-Йорку знаменитість відвідала церемонію вручення нагород Golden Heart Awards 2023, що відбулася у The Glasshouse.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

Скарлетт з'явилася на публіці у чорній сукні міді з глибоким декольте та довгими рукавами, а також драпуванням на талії. Лук вона доповнила колготами в цятку, лакованими туфлями з гострими носами та застібкою на щиколотці, також зробила укладання, чорною підводкою підвела очі і рожевим блиском підкреслила губи. У неї на пальцях виблискувало дві золоті каблучки, а нігті були нафарбовані червоним лаком.

Акторка була удостоєна нагороди разом із 30-річним актором Беном Платтом за їхню роботу в ім'я боротьби зі СНІДом, раком, продовольством, голодом та інклюзивністю.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

Минулого разу Скарлетт виходила на публіку в червні, коли була присутня на презентації фільму "Астероїд-Сіті" у Нью-Йорку.

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