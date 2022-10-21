З глибоким декольте та голою спиною: Розі Гантінгтон-Вайтлі одягла цікаву сукню на відкриття бутика

Учора ввечері Розі Гантінгтон-Вайтлі мала ще один світський вихід. Британка запустила свій магазин косметичного бренду Rose Inc у Ковент-Гарден у Лондоні.

На захід 35-річна манекенниця і засновниця бренду Rose Inc приїхала в білій сукні з глибоким вирізом на декольте і відкритою спиною. Взута Гантінгтон-Вайтлі була в чорні гостроносі босоніжки на підборах.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Свій чарівний образ Розі доповнила діамантовими сережками-висячками, кількома золотими каблучками та браслетами, волосся розчесала за проділом та зібрала в низький пучок, а макіяж на обличчі виконала в теплих бежевих відтінках косметичними засобами свого бренду.

Також цього ж дня ми бачили Розі в іншому ефектному образі — чорному блейзері, який вона одягла поверх чорної мінісукні з прозорою спідницею від Prada, та туфлях на підборах теж від Prada за 1007 доларів.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Читайте також: