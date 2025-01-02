З глибоким декольте та оголеною спиною: Елізабет Герлі в різнокольоровій сукні відсвяткувала Новий рік

Елізабет Герлі зустріла та відсвяткувала Новий рік у Єгипті. Звідти вона опублікувала в Instagram знімки свого новорічного образу.

Акторка мала привабливий вигляд у різнокольоровій сукні з американською проймою, глибоким сексуальним декольте, оголеною спиною і розрізом.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Аутфіт Герлі доповнила гарною зачіскою з легкими локонами, макіяжем смокі-айс, сережками-люстрами у вухах та делікатним ланцюжком з підвіскою у вигляді серця на шиї.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

"Щасливого Нового року з Нілу", – підписала фото Ліз.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, Елізаюет Герлі вийшла в світ у сукні з рукавами флатер і вишивкою.

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