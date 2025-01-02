З глибоким декольте та оголеною спиною: Елізабет Герлі в різнокольоровій сукні відсвяткувала Новий рік

Британська акторка новорічні канікули проводить у Єгипті.
Елізабет Герлі зустріла та відсвяткувала Новий рік у Єгипті. Звідти вона опублікувала в Instagram знімки свого новорічного образу.
Акторка мала привабливий вигляд у різнокольоровій сукні з американською проймою, глибоким сексуальним декольте, оголеною спиною і розрізом.
Аутфіт Герлі доповнила гарною зачіскою з легкими локонами, макіяжем смокі-айс, сережками-люстрами у вухах та делікатним ланцюжком з підвіскою у вигляді серця на шиї.
"Щасливого Нового року з Нілу", – підписала фото Ліз.
Нагадаємо, Елізаюет Герлі вийшла в світ у сукні з рукавами флатер і вишивкою.
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