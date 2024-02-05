З глибоким декольте та високим розрізом: Селін Діон у вбранні Valentino вийшла на сцену "Греммі"

55-річна зірка вийшла на сцену, щоб оголосити переможця у номінації "Альбом року".

Селін, яка відмовилася від своєї співочої кар'єри через проблеми зі здоров'ям, була схвильована, коли вийшла на сцену за підтримки старшого сина - 23-річного Рене-Шарля Анжеліла.

Селін Діон / Фото: Associated Press

"Дякую всім! Я люблю вас. Коли я кажу, що рада бути тут, я дійсно говорю це від щирого серця. Ті, кому пощастило бути присутнім на церемонії вручення премії "Греммі", ніколи не повинні сприймати як щось само собою зрозуміле. Величезну любов та радість музика приносить у наше життя і людям у всьому світі. І зараз мені приносить величезну радість вручити премію "Греммі", яку дві легенди Даяна Росс і Стінг вручили мені 27 років тому в номінації "Альбом року", — сказала зі сцени Селін.

Потім вона оголосила, що знаменитий альбом Тейлор Свіфт Midnights отримав нагороду, увійшовши в історію "Греммі", оскільки Свіфт виграла цю нагороду вчетверте.

Селін Діон / Фото: Associated Press

Перед фотографами і потім на сцені Діон з'явилася в теракотовому довгому пальті та шифоновій сукні від Valentino і доповнила аутфіт прикрасами від Tiffany & Co – розкішним кольє з діамантами, сережками, браслетом та кількома каблучками. Селін також зробила лаконічний макіяж з акцентом на очі і трохи підкреслила губи рожевим блиском, волосся розчесала за проділом. Взута співачка була в туфлі з розсипом страз на підборах.

Селін Діон / Фото: Getty Images

Зазначимо, Тейлор Свіфт, яка вийшла на сцену за нагородою після оголошення Діон, сяяла на червоній доріжці в білосніжній сукні-бюстьє від Модного дому Schiaparelli, яка нам нагадала вбрання принцеси Уельської від Alexander McQueen на торішній церемонії BAFTA.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

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