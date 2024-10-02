З глибоким V-подібним декольте: Зої Салдана в ефектній червоній сукні прийшла на прем'єру фільму

У цьому вбранні акторка мала чудовий та яскравий вигляд.
46-річна акторка Зої Салдана знялася у картині "Емілія Перес", тому позувала на прем'єрі фільму у Нью-Йорку. Захід відбувся у межах 62-го Нью-Йоркського кінофестивалю.
До фотографів вона вийшла в просто приголомшливому вбранні — червоній сукні повністю розшиті лелітками. У вбрання були довгі рукави і дивовижне V-подібне декольте практично до пупа. На спідниці у сукні був розріз, а також елегантне драпування, яке робило її креативнішою.
Сукня Зої була від бренду Ferragamo з круїзної колекції весна-літо 2025. Акторка носила її в поєднанні з чорними туфлями від Ferragamo, а також прикрасами від Marie Mas. Макіяж у Салдани був лаконічним і ніжним, а волосся їй уклали в зачіску "кінський хвіст".
У фільмі Зої Салдана зіграла із Селеною Гомес і вона теж позувала на цій прем'єрі. Також на фотокол вийшли Адріана Пасс та Карла Софія Гаскон.
Нагадаємо, що вперше публіці картину "Емілія Перес" презентували у межах Каннського кінофестивалю. Тоді для фотосесії Зої та Селена теж вийшли разом. Селена Гомес була у сукні з квітами, а Зої Салдана – з пікантним декольте.
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