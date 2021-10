З глибоким змістом: у Анджеліни Джолі нове тату на руці

Татуювання для Анджеліни багато значать, і вона завжди вкладає в них особливий символізм.

Тривалий час Анджеліна Джолі дозувала свої появи на публіці, але оскільки у світі стартували покази фільму Marvel "Вічні", де вона зіграла, то тепер у межах промокампанії відвідує різноманітні кінофестивалі та спеціальні покази. Анджеліна позує на червоних доріжках, фотоколах і навіть бере із собою на заходи підрослих дітей. Світ обговорює її зачіски, сукні та фігуру, але ми помітили у зовнішності зірки ще одну зміну – на тілі акторки з'явилося нове тату.

Тепер на лівій руці Джолі під тату XIII V MCMXL (яке означає "13 травня 1940 року" — день, коли Вінстон Черчель виголосив свою першу промову "Кров, піт і сльози") красується напис — To the gallows-foot and after. Дослівний переклад цієї фрази: До шибениці — і після.

Анджеліна Джолі / Getty Images

Фраза є цитатою з вірша Редьярда Кіплінга "Тисячна людина" (The Thousandth Man).

Тутуювання Анджеліни Джолі / Getty Images

Вірш має глибокий сенс і розповідає про найкращого друга, одного з тисячі, який допоможе в будь-якій ситуації, йому не важливий ваш вигляд, слава та гроші, але він буде з вами до останнього моменту життя.

Кому саме акторка присвятила нове татуювання поки що невідомо, але, нагадаємо, що під час її появи на червоній доріжці у Лос-Анджелесі ми також помітили, що на плечі вона вивела частину тату, яке раніше було присвячене Бреду Пітту.

Анджеліна Джолі / Associated Press

