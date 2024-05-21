З "голим" ефектом: скандинавська модель Фріда Аасен одягла незвичайну срібну сукню

29-річна норвезька модель Фріда Аасен відвідала захід, організований Алессандрою Амброзіо та Сінді Мелло на підтримку Brazilian Soul Fund і Brazil Foundation, який відбувся під час 77-го щорічного Каннського кінофестивалю в La Petite Maison у Франції.

Фріда для виходу у світ обрала срібну трикотажну сукню, прикрашену лелітками, блискітками та довгастим бісером. Вбрання мало високу горловину й довгі рукави з розрізами. Також сукню прикрашав візерунок із довгастого бісеру, який створював так званий "голий" ефект. Також вона просвічувалася по боках на спідниці.

Доповнила дівчина лук босоніжками на підборах, ніжним макіяжем і блиском на губах, а волосся просто розпустила.

Фріда Аасен / Фото: Getty Images

Сама ж Алессандра Амброзіо на цей захід прийшла у вбранні з корсетом і цілковито прозорою спідницею, яке доповнила блейзером і високими підборами.

Алессандра Амброзіо / Фото: Getty Images

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