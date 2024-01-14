З "голим" ефектом: зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант прийшла на вечірку у незвичайній сукні

Сукня вирізнялася на червоній доріжці через свій незвичайний дизайн.
Акторка Емілі Блант, яка зіграла у гучному фільмі минулого року "Оппенгеймер", знову вийшла на червону доріжку. Зірка відвідала захід BAFTA Tea Party, який відбувся у Беверлі-Гіллз.
Образ 40-річна акторка обрала ефектний, оскільки на ній була сукня-бюстьє від бренду Oscar de la Renta.
Вбрання довжини міді було зеленого кольору і мало складний дизайн, адже складалося з безлічі тонких стрічок, скріплених між собою. Також сукня мала торочку на подолі та бюстьє, а прикрашала її аплікація з великих квітів такого ж відтінку.
Під верхнім креативним шаром сукні був ще один — бежевий, який зливався з відтінком шкіри Емілі та створював так званий "голий" ефект. Образ акторка доповнила сережками флористичного дизайну, лаконічними зачісками та макіяжем, а також бежевими босоніжками на високих підборах.
Також нещодавно Емілі відзначалася на церемонії вручення нагород Governors Awards у гламурному луку, який включав сукню від Miu Miu та ювелірні вироби від Tiffany & Co. Її довга чорна сукня була з декольте та імітацією кольє.
Читайте також:
- У жакеті з оголеною спиною: папараці заскочили зірку "Оппенгеймера" Емілі Блант дорогою на шоу
- У золотій сукні з прозорою спідницею та декольте: зірка "Оппенгеймера" на церемонії "Золотий глобус"
- У сукні з квітковим принтом: зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант відвідала світський захід