З голим животом і в прозорому кетсʼюті: два образи Алессандри Амбросіо на Тижні моди в Мілані

На Міланському Тижні моди деякі зірки, підбираючи вбрання для виходу, зробили ставку на агресивну сексуальність. У декого, як, наприклад, у Джесіки Честен, яка вирішила блиснути грудьми в глибокому декольте, це вийшло добре, у деякдекого, як у Олівії Палермо, що вдягла досить прозоре і обтисле вбрання без ліфчика вийшов дуже невдалий образ.

А ось Алессандра Амбросіо змогла за два дні продемонструвати одразу два дуже вдалих та сексуальних образи. На шоу Dolce & Gabbana, яке відбулося 24 вересня, вона прийшла у прозорому кетсьюті та чорній білизні.

Модель доповнила вбрання чорними ботфортами, рокерською чорною шкіряною косухоу та чокером на шиї.

Алессандра Амболсіо / Фото: Getty Images

А сьогодні на показ Giorgio Armani вона прийшла у оксамитовому штанному костюмі зі срібними вставками на рукавах, який складалися з широких звужених донизу штанів і короткого жакета, який залишав відкритим живіт. У макіяжі Алессандра зробила акцент на червоній помаді.

Алессандра Амболсіо / Фото: Getty Images

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