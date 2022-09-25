З голим животом і в прозорому кетсʼюті: два образи Алессандри Амбросіо на Тижні моди в Мілані

Вбрання зірок, запрошених провідними Домами мод на Тиждень прет-а-порте в Мілані іноді мають дуже сексуальний вигляд.
На Міланському Тижні моди деякі зірки, підбираючи вбрання для виходу, зробили ставку на агресивну сексуальність. У декого, як, наприклад, у Джесіки Честен, яка вирішила блиснути грудьми в глибокому декольте, це вийшло добре, у деякдекого, як у Олівії Палермо, що вдягла досить прозоре і обтисле вбрання без ліфчика вийшов дуже невдалий образ.
А ось Алессандра Амбросіо змогла за два дні продемонструвати одразу два дуже вдалих та сексуальних образи. На шоу Dolce & Gabbana, яке відбулося 24 вересня, вона прийшла у прозорому кетсьюті та чорній білизні.
Модель доповнила вбрання чорними ботфортами, рокерською чорною шкіряною косухоу та чокером на шиї.
А сьогодні на показ Giorgio Armani вона прийшла у оксамитовому штанному костюмі зі срібними вставками на рукавах, який складалися з широких звужених донизу штанів і короткого жакета, який залишав відкритим живіт. У макіяжі Алессандра зробила акцент на червоній помаді.
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