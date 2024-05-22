З голим животом на червоній доріжці: скандинавська модель Фріда Аасен блиснула ідеальною фігурою

Скандинавська красуня Фріда Аасен одягла оригінальний костюм із топом-водолазкою та довгою спідницею від бренду Nina Ricci.

Її вбрання було без рукавів, зі складками на ліфі топа та голим животом. Спідниця була обтислою, але від колін розкльошеною і зі складками. Цей образ Фріда доповнила золотими сережками, ніжним макіяжем, а також високою зачіскою-пучком.

Завітала в Каннах вона на прем'єру фільму "Партенопа" режисера Паоло Соррентіно.

Фріда Аасен / Фото: Getty Images

Днем раніше Ассен з'явилася на заході організованому Алессандрою Амбросіо та Сінді Мелло на підтримку Brazilian Soul Fund та Brazil Foundation. Воно выдбулося у межах кінофестивалю. Фріда одягла на цю подію незвичайну срібну сукню з "голим" ефектом.

Фріда Аасен / Фото: Getty Images

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