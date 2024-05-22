З голим животом на червоній доріжці: скандинавська модель Фріда Аасен блиснула ідеальною фігурою

29-річна норвезька модель сяяла на червоній доріжці 77-го Каннського кінофестивалю.
Скандинавська красуня Фріда Аасен одягла оригінальний костюм із топом-водолазкою та довгою спідницею від бренду Nina Ricci.
Її вбрання було без рукавів, зі складками на ліфі топа та голим животом. Спідниця була обтислою, але від колін розкльошеною і зі складками. Цей образ Фріда доповнила золотими сережками, ніжним макіяжем, а також високою зачіскою-пучком.
Завітала в Каннах вона на прем'єру фільму "Партенопа" режисера Паоло Соррентіно.
Днем раніше Ассен з'явилася на заході організованому Алессандрою Амбросіо та Сінді Мелло на підтримку Brazilian Soul Fund та Brazil Foundation. Воно выдбулося у межах кінофестивалю. Фріда одягла на цю подію незвичайну срібну сукню з "голим" ефектом.
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