З голим животом та безліччю прикрас: Ніколь Кідман вийшла на червону доріжку з чоловіком

У Нешвіллі відбулася 57-а церемонія вручення нагород Асоціації кантрі-музики. Серед гостей заходу з'явилися акторка Ніколь Кідман та її коханий Кіт Урбан.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

На червону доріжку оскароносна акторка вийшла в однотонній чорній сукні від бренду Coperni, яку бренд представив у колекції весна-літо 2024. Сукня була довгою, мала глибоке декольте, широкі бретельки та виріз під грудьми, що відкривав живіт Ніколь. Також в області грудей сукня мала великий металевий трикутник, який скріплював верх сукні зі спідницею.

Доповнила образ Ніколь прикрасами від Rainbow K jewelry, лакованими туфлями та чорною сумкою. Волосся Кідман розпустила і заправила за вуха.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Чоловік Ніколь одягнув сорочку з принтом тай-дай, чорні штани та взуття на величезній платформі.

Ніколь Кідмані Кіт Урбан / Фото: Associated Press

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