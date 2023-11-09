З голим животом та безліччю прикрас: Ніколь Кідман вийшла на червону доріжку з чоловіком

Пара позувала фотографам обійнявшись і мило усміхалася.
У Нешвіллі відбулася 57-а церемонія вручення нагород Асоціації кантрі-музики. Серед гостей заходу з'явилися акторка Ніколь Кідман та її коханий Кіт Урбан.
На червону доріжку оскароносна акторка вийшла в однотонній чорній сукні від бренду Coperni, яку бренд представив у колекції весна-літо 2024. Сукня була довгою, мала глибоке декольте, широкі бретельки та виріз під грудьми, що відкривав живіт Ніколь. Також в області грудей сукня мала великий металевий трикутник, який скріплював верх сукні зі спідницею.
Доповнила образ Ніколь прикрасами від Rainbow K jewelry, лакованими туфлями та чорною сумкою. Волосся Кідман розпустила і заправила за вуха.
Чоловік Ніколь одягнув сорочку з принтом тай-дай, чорні штани та взуття на величезній платформі.
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