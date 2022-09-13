З голим животом та на височезних підборах: акторка Джулія Гарнер на світському заході

28-річна акторка Джулія Гарнер, відома за ролями в серіалах "Озарк" та "Вигадана Анна", стала гостею церемонії "Еммі"-2022. Цього року дівчина здобула вже свою третю статуетку і цього разу у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану у драматичному серіалі" за гру в "Озарк".

Захід відбувався у Microsoft Theater у Лос-Анджелесі, а Джулія одягла на нього оригінальну сукню від італійського Модного дому Gucci.

Джулія Гарнер / Фото: Associated Press

Темно-вишневе вбрання було виконане із щільного оксамиту, мало довгі рукави та розріз ззаду. Також на сукні була вишивка бісером і паєтками у вигляді великих квітів, що додавали їй шику та гламурності.

Але все ж таки головною фішкою цього образу став виріз на животі у вигляді ромба.

Джулія Гарнер / Фото: Associated Press

Долнили лук акторки босоніжки на дуже високих підборах та платформі пудрового відтінку, а також прикраси від Swarovski, яскравий макіяж очей та об'ємна зачіска.

Джулія Гарнер / Фото: Associated Press

Також нагадаємо, що незабаром ми побачимо Джулію в ролі Мадонни. Американська попкоролева вирішила зняти фільм про своє життя і після тривалих роздумів нарешті визначилася з кандидатурою на головну роль, вибравши цю молоду акторку. Відомо про картину поки що мало, окрім того, що вона розповість про перші кроки в кар'єрі Мадонни. Також у фільмі, зрозуміло, буде використано багато музики та пісень зірки, а також головна акторка повинна буде багато танцювати, як це робила свого часу сама співачка.

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