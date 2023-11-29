З голим животом та сумкою Chanel: зірка 2000-х Джессіка Сімпсон під прицілом фотографів

43-річна співачка Джесіка Сімпсон, зірка 2000-х, продемонструвала новий образ у Нью-Йорку, в районі Іст-Віллідж. Її сфотографували, коли вона йшла на вечерю до ресторану.

Одяглася Сімпсон сміливо та досить ефектно, оскільки на ній був топ з високою горловиною та відкритим животом, який вона поєднала з лосинами, прикрашеними драпіруванням на талії. А ось щоб не замерзнути вона одягла довгу шубу зі штучного хутра.

Також співачка обрала цікаві аксесуари. У руці у неї була гламурна сумка від Chanel, розшита лелытками, а взула вона чорні чоботи з червоною аплікацією Sonora Melrose у ковбойському стилі. Волосся Сімпсон розпустила, зробила дуже яскравий вечірній макіяж та завершила лук сережками-кільцями з діамантами та довгим манікюром.

Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

Зараз Джесіка Сімпсон у ідеальній формі, оскільки нещодавно шокувала всіх кардинальною зміною у зовнішності, адже схудла на 45 кілограмів. Після третьої вагітності вона сильно погладшала і важила близько 108 кілограмів.

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