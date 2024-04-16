З голим животом та у ковбойському капелюсі: Періс Гілтон потусила на фестивалі Coachella

Вона мала, як завжди, приголомшливий та гламурний вигляд.

Спадкоємиця багатомільйонного сімейного бізнесу, а також телезірка і світська левиця Періс Гілтон відвідала щорічний масштабний музичний фестиваль Coachella, що відбувся у Каліфорнії. Останніми роками на цьому заході вона є регулярним гостем.

Для тусовки Періс одягла чорну мінісукню з асиметричною спідницею. Вбрання прикрашало драпування і рюші на подолі. Також сукня мала глибоке декольте, відкритий живіт і тонкі бретельки. Доповнила вона її болеро з довгими рукавами та безліччю прикрас на шиї та сонцезахисними окулярами.

Також голлівудська білявка додала до вбрання трохи ковбойського стилю, який зараз у тренді — капелюх та чоботи. У волосся Періс вплела чорні стрічки, а на плечі у неї висіла сумка на довгому ланцюжку.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Також рештою луків з цього фестивалю вона поділилася в Instagram.

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