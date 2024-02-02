З голим животом: Зендея, одягнена у все чорне, прийшла на інтерв'ю до відомого ведучого

Вже наприкінці цього місяця ми побачимо 27-річну Зендею у другій частині фільму "Дюна", де вона виконала одну із головних ролей. Розповісти про свою роботу зірка прийшла на шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі".

Для інтерв'ю дівчина одягла чорний костюм від бренду The Attico із весняної колекції 2024, який включав приталений жакет на ґудзиках та незвичайні штани зі складками. Жакет вона носила трохи розтібнутим і оголила живіт.

Образ Зендея доповнила туфлями від Christian Louboutin, прикрасами Bvlgari, а також гарним макіяжем та лаконічною зачіскою з низьким пучком.

Зендея / Фото: Getty Images

Також це інтерв'ю відвідали і колеги дівчини з фільму "Дюна": Тімоті Шаламе, Остін Батлер та Флоренс П'ю.

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