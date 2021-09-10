З голкою у руках: співачка Марія Бурмака стала кравчинею

Народна артистка України долучилася до фотопроєкту.

Марія Бурмака вміє не лише вправно тримати у руках гітару, а й голку з ниткою. Вперше після довгої паузи виконавиця узялась за улюблену справу дитинства та юності – кравецьку справу. На кілька годин артистка перетворилася у справжню кравчиню на швейному виробництві одного з українських брендів – не тільки заради вдалого кадру, а й як помічниця професійним швачкам.

Марія Бурмака/Пресслужба

"У дитинстві я любила шити одяг своїм лялькам. Пізніше, під час навчання у школі, на трудовому навчанні я обрала собі напрямок "Кравчиня, швачка-мотористка". Під час студентських років я могла пошити собі будь-які вбрання! Наразі нічого не змінилося – шити я так само обожнюю! Я вважаю, що професія кравчині – прекрасна! Уміти пошити все (як собі, так й іншим) та не залежати від магазинів – це неймовірно круто та заслуговує поваги! Дякую фотопроєкту за те, що я змогла знову зануритися у свою мрію. На знімальній локації я мала змогу трішки построчити і покроїти – завдяки цьому я відчула себе дитиною, юначкою і тою, ким завжди хотіла бути!" – розповіла Марія.

Марія Бурмака/Пресслужба

Марія Бурмака/Пресслужба

Ексклюзивними кадрами бекстейджу знімання фотопроєкту "Якби не шоубізнес" поділилися з нами організатори.

Марія Бурмака/Пресслужба

Марія Бурмака/Пресслужба

Марія Бурмака/Пресслужба

Фотопроєкт "Якби не шоубізнес" - це соціально-орієнтований меседж до молоді, яка шукає себе. У сучасному світі соцмереж дуже розвинута пропаганда розвитку себе як публічної людини. Актори, співаки, блогери, ведучі своєю участю у цьому фотопроєкті демонструють, що є такі професії, які не "на слуху" у соцмережах і не "ведуть" за собою мільйони підписників, але вони вкрай важливі для формування майбутнього здорового суспільства. У такому повноцінному суспільстві кожен знаходить себе, своє місце і свою справу - не ту, яка просто "модна", а до якої є хист і лежить душа.

Результатом проєкту незабаром планується фотовиставка, де на знімках зірки постануть в образах професій, про які вони мріяли у дитинстві. На фотовиставку будуть запрошені всі герої проєкту, серед яких Павло Зібров, Влад Яма, Олександр Пономарьов,Руслан Сенічкін, Віктор Павлік, Тарас Цимбалюк та інші.

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