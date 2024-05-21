З голою спиною: німецька топмодель Тоні Гаррн сяяла в ефектній сукні на червоній доріжці

Німецька топмодель Тоні Гаррн прибула на кінофестиваль у Каннах, де подивилася фільм "Учень", який розповідає про кар'єру скандального Дональда Трампа, перш ніж він став президентом. Дія фільму охоплюватиме 1970-80-ті роки та розповідатиме, як молодий Дональд Трамп розпочав свій бізнес у сфері нерухомості в Нью-Йорку за допомогою відомого адвоката Роя Кона.

Тоні Гаррн / Фото: Associated Press

На червону доріжку вона вийшла в однотонній синій сукні від бренду Michael Kors, яку поэднала з прикрасами від Messika – декількома розкішними каблучками та сережками у вигляді крил.

Сукня ж Тоні була з бретелькою-галтером і елегантним драпуванням на грудях. Спина сукні була повністю відкритою. Завершували образ босоніжки на підборах, макіяж та укладання з легкими хвилями.

Тоні Гаррн / Фото: Associated Press

Також на прем'єру цього фільму прийшла канадська супермодель Коко Роша. Вона позувала перед фотографами у кутюрному вбранні від Robert Wun із колекції весна-літо 2024.

Коко Роша / Фото: Associated Press

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