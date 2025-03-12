З голою спиною та червоними рукавами: Кейт Бланшетт позувала перед фотографами у Лондоні

Акторка вирушила у промотур, щоб просувати новий фільм зі своєю участю.

55-річна оскароносна акторка Кейт Бланшетт вийшла на червону доріжку у Лондоні, оскільки відвідала прем'єру фільму "Операція "Чорний кейс"". Вона позувала перед фотографами та шанувальниками у вбранні від Louis Vuitton.

На Кейт була сіра пряма сукня з вирізом на грудях і об'ємними шкіряними рукавами, прикрашеними шкірою.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Спина у сукні була повністю відкрита — на ній був великий квадратний виріз. Своє вбрання вона носила у поєднанні з чорними чоботями на підборах.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Також акторка одягла сережки-шипи, зробила легкий макіяж та зібрала волосся у елегантний пучок.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Раніше розповісти про цей шпигунський трилер акторка прийшла на шоу до телевізійної студії каналу ABC. Папараці її помітили в образі total black, який включав костюм та топ із лелітками.

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