З голою спиною та кристалами: розкішна Белла Хадід відвідала вечірку у Франції

Відома модель продовжує проводити час на Лазуровому узбережжі, де відвідує світські заходи.

У межах Каннського кінофестивалю у Франції відбулася вечірка організована брендом Chopard під назвою "Одного разу у казці". Гостею цього гламурного світського заходу стала американська модель Белла Хадід.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

27-річна дівчина після тривалої перерви у кар'єрі вирішила відвідати Канни. Перед камерами на вечірці вона сяяла у сріблястій сукні від бренду Dsquared2.

Її вбрання було вінтажним, оскільки є частиною колекції осінь-зима 2006 року. Сукня мала V-подібне декольте, оформлений складками ліф, а також підвищену лінію талії у стилі ампір.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Особливо ефектною була спина, оскільки виконана повністю голою і прикрашена нитками з кристалів. Також кристали прикрашали сукню під грудьми.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Волосся Хадід зібрала в гладку зачіску з проділом, на обличчі у неї був ніжний макіяж, а також вона одягла сріблясті босоніжки на підборах і розкішні прикраси з діамантами, які їй надав бренду Chopard для цього виходу.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Але це не всі образи моделі в Каннах, оскільки також у готелі Martinez її заскочили папараці в незвичайній сукні з драпуванням та плетінням на спідниці. Ця архівна сукня Gucci з V-подібним вирізом була з колекції 2005 року.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

А другий її лук — золотисто-жовта мінісукня з малюнком від Gianni Versace, яку вона поєднала з діамантовими сережками і бежевими туфлями.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Також декількома днями раніше красуня всіх здивувала, оскільки на червону доріжку перед прем'єрою фільму "Учень" вийшла у абсолютно прозорій сукні від бренду Saint Laurent, яку той презентував у колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

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