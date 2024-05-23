З голою спиною та торочкою на рукавах: ефектний образ італійської топмоделі у Каннах

У цьому образі зірка мала незвичайний вигляд, чим виділялася з натовпу в гламурному вбранні.

Каннський кінофестиваль уже наближається до фіналу, але не зменшує темп. На червону доріжку заходу вийшло чимало зірок, щоб продемонструвати цікаве вбрання і була серед них італійська топмодель Маріякарла Босконо. Вона одна з найуспішніших італійськиз зірок подіуму, яка брала участь у показах найзнаменитіших Модних домів: Chanel, Gucci, Versace, Fendi, Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent та багатьох інших.

Маріякарла Босконо / Фото: Getty Images

Одним із вбрань, в якому вона сяяла на кінофестивалі, була біла довга сукня від Pinko. Це оригінальне вбрання було повністю прикрашене металевими люверсами, мало довгі рукави та шлейф, на яких його прикрашала довга біла торочка. Спина цього вбрання була голою.

Образ моделі доповнили зачіска з довгим хвилястим волоссям, кілька прикрас та макіяж з довгими накладними віями.

Маріякарла Босконо / Фото: Getty Images

Але з'являлася вона на червоній доріжці та в іншому луку. Днем раніше модель продемонструвала чорно-білу довгу сукню-бюстьє від Prada. Це вбрання вона одягла у поєднанні з оригінальною зачіскою — на лобі у неї було два пучки з кісок.

Маріякарла Босконо / Фото: Getty Images

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