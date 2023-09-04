З голою спиною та в коштовностях: супермодель Адріана Ліма сяяла в розкішних сукнях на червоній доріжці

Бразильська супермодель Адріана Ліма, найбільш відома як одна з "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret, а також обличчя косметичної компанії Maybelline, сяяла на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Зірка прибула до Італії всього на кілька днів і перший її вихід — це золота довга сукня з американською проймою та галтером від бренду PINKO. Також сукня мала невеликий шлейф і декольте у вигляді гойдалки.

Образ відома красуня доповнила босоніжками зі стразами на високих підборах, макіяжем та розкішним кольє з червоним камінням.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Спина у сукні була повністю відкрита.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Наступного дня Ліма знову вийшла на червону доріжку кінофестивалю разом із PINKO. Цього разу це була довга чорна сукня з розсипом сріблястих і чорних каменів та голою спиною.

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Дизайн сукні був трохи у ретро стилі, оскільки на плечах були невеликі оборки, рукави були широкими та з манжетами, а талію прикрашало легке драпування. Також зірка зробила яскравий макіяж, червоний манікюр, зачіску та одягла розкішне діамантове кольє.

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Незабаром знаменитість ми побачимо у грандіозному камбекшоу The Tour бренду Victoria's Secret, яке відбудеться 26 вересня. Адріана вже знялася в проморолику до цієї події у розкішному чорному прозорому вбранні.

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