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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
2 хв

З гантелями та штангою: 61-річна Павліна Порізкова позувала у спортзалі

Модель продемонструвала, як підтримує свою фізичну форму.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

61-річна чеська модель, акторка та письменниця Павліна Порізкова опублікувала у своєму Instagram відео з тренування та розповіла шанувальникам про свій спортивний режим.

Поризкова зізналася, що тренується два-три рази на тиждень, чергуючи тренування на різні групи м’язів. Одне заняття вона присвячує верхній частині тіла, наступне — нижній, щоб дати м’язам достатньо часу на відновлення.

Іноді модель також включає пілатес у свій графік. За словами Порізкової, регулярні силові тренування допомагають їй ставати сильнішою та підтримувати хорошу фізичну форму.

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

«Декілька тижнів тому ми з чоловіком були на чудовому весіллі найкращого друга мого сина. Навколо було повно молоді — однолітків наших дітей, — але ми перетанцювали практично всіх.

Відчуття, що у свої шістдесят з гаком ми перебуваємо у найкращій фізичній формі за все життя, стало для нас справжнім відкриттям.

І це після операції з заміни обох тазостегнових суглобів (через що я роками відчувала сильний біль), після набору ваги в період менопаузи, після проблем Джеффа з коліном і при наявності артриту плечових суглобів у нас обох… і все ж ми ще ніколи не почувалися так комфортно й невимушено у власному тілі. Мені ніколи не було так добре у своєму тілі, як зараз, у 61 рік», — написала Павліна під відео.

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Модель не раз розповідала про своє ставлення до віку та важливість дбання про тіло. При цьому вона наголошує не лише на зовнішньому вигляді, а й на силі та фізичному здоров’ї.

На відео Поризкова продемонструвала уривки зі свого тренування з обтяженнями, показавши, що навіть у 61 рік продовжує активно працювати над м’язами та витривалістю, займаючись з гантелями та штангою.

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Нагадаємо, раніше ми писали про 12-хвилинне тренування 81-річної акторки Гелен Міррен — вона тренується за програмою для військовослужбовців.

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