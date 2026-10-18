- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 1 хв
З гарною зачіскою й у фісташковій спідниці зі шлейфом: Памела Андерсон зачарувала ніжним аутфітом
59-річна голлівудська акторка продемонструвала красивий лук від Carolina Herrera.
Памела Андерсон відвідала шостий щорічний галавечір Academy Museum Gala, який відбувся у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.
На заході знаменитість з’явилася у ніжному вишуканому образі від Carolina Herrera з колекції прет-а-порте весна-літо 2027, створеної креативним директором бренду Весом Гордоном.
На Памелі була класична біла сорочка з розстебнутими верхніми ґудзиками, яку вона поєднала з довгою повітряною спідницею ніжного фісташкового відтінку.
Спідниця була виготовлена з легкого напівпрозорого шифону, мала високе посадження, пишний силует і довгий шлейф, який красиво стелився підлогою. Талію акторки прикрашав великий бант із тієї самої тканини.
Аутфіт Андерсон доповнила маленьким салатовим клатчем із золотистою фурнітурою. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на шиї — первинне намисто. Особливу увагу привертала зачіска зірки — вона зробила обʼємне укладання з локонами, яке додало луку грайливості і нотки ретростилю.
Памела традиційно відмовилася від яскравого макіяжу. Очі вона підкреслила блискучими тінями, а на губи нанесла ніжно-рожевий блиск. Акторка мала свіжий і чарівний вигляд, багато усміхалася та залюбки позувала фотографам.
Нагадаємо, Памела Андерсон показала свій осінній сад і похизувалася врожаєм.