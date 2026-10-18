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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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152
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З гарною зачіскою й у фісташковій спідниці зі шлейфом: Памела Андерсон зачарувала ніжним аутфітом

59-річна голлівудська акторка продемонструвала красивий лук від Carolina Herrera. 

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон відвідала шостий щорічний галавечір Academy Museum Gala, який відбувся у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

На заході знаменитість з’явилася у ніжному вишуканому образі від Carolina Herrera з колекції прет-а-порте весна-літо 2027, створеної креативним директором бренду Весом Гордоном.

На Памелі була класична біла сорочка з розстебнутими верхніми ґудзиками, яку вона поєднала з довгою повітряною спідницею ніжного фісташкового відтінку.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Спідниця була виготовлена з легкого напівпрозорого шифону, мала високе посадження, пишний силует і довгий шлейф, який красиво стелився підлогою. Талію акторки прикрашав великий бант із тієї самої тканини.

Аутфіт Андерсон доповнила маленьким салатовим клатчем із золотистою фурнітурою. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на шиї — первинне намисто. Особливу увагу привертала зачіска зірки — вона зробила обʼємне укладання з локонами, яке додало луку грайливості і нотки ретростилю.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела традиційно відмовилася від яскравого макіяжу. Очі вона підкреслила блискучими тінями, а на губи нанесла ніжно-рожевий блиск. Акторка мала свіжий і чарівний вигляд, багато усміхалася та залюбки позувала фотографам.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Нагадаємо, Памела Андерсон показала свій осінній сад і похизувалася врожаєм.

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