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- Шоу-бізнес
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З гарним декольте і розрізом до стегна: модель у спокусливій сукні привернула увагу на премії "Еммі"
Брукс Нейдер з’явилася на червоній доріжці у сяйливому вбранні, яке ефектно підкреслило її струнку фігуру.
Американська модель Брукс Нейдер відвідала 78-му церемонію вручення премії «Еммі», яка відбулася у театрі «Пікок» у Лос-Анджелесі.
Білявка привернула увагу своїм розкішним виглядом. На ній була червона сукня Rodarte, повністю розшита дрібними лелітками. Вбрання мало приталений силует, галтер і великий краплеподібний виріз спереду, який став найпікантнішою деталлю образу.
У сукні також був високий розріз до стегна, який дозволив Нейдер продемонструвати стрункі ноги. До сукні вона підібрала червоні гостроносі туфлі на шпильках.
Із прикрас Брукс обрала кілька діамантових каблучок, відмовившись від сережок і кольє, щоб не перевантажувати і без того сяйливе вбрання.
Вона зробила хвилясте укладання і макіяж з рожевими рум’янами і глянцевою нюдовою помадою.
До речі, червона сукня також нагадувала про образи рятувальниць із серіалу «Рятувальники Малібу», у майбутньому перезапуску якого знімається Нейдер. На церемонії вона вручала нагороду разом із колегами з нового проєкту.