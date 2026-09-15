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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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56
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1 хв

З гарним декольте і розрізом до стегна: модель у спокусливій сукні привернула увагу на премії "Еммі"

Брукс Нейдер з’явилася на червоній доріжці у сяйливому вбранні, яке ефектно підкреслило її струнку фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Associated Press

Американська модель Брукс Нейдер відвідала 78-му церемонію вручення премії «Еммі», яка відбулася у театрі «Пікок» у Лос-Анджелесі.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

Білявка привернула увагу своїм розкішним виглядом. На ній була червона сукня Rodarte, повністю розшита дрібними лелітками. Вбрання мало приталений силует, галтер і великий краплеподібний виріз спереду, який став найпікантнішою деталлю образу.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

У сукні також був високий розріз до стегна, який дозволив Нейдер продемонструвати стрункі ноги. До сукні вона підібрала червоні гостроносі туфлі на шпильках.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

Із прикрас Брукс обрала кілька діамантових каблучок, відмовившись від сережок і кольє, щоб не перевантажувати і без того сяйливе вбрання.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

Вона зробила хвилясте укладання і макіяж з рожевими рум’янами і глянцевою нюдовою помадою.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

До речі, червона сукня також нагадувала про образи рятувальниць із серіалу «Рятувальники Малібу», у майбутньому перезапуску якого знімається Нейдер. На церемонії вона вручала нагороду разом із колегами з нового проєкту.

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