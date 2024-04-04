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З "хижим" манікюром та розкішною сумкою: вечірній образ Джорджини Родрігес

З "хижим" манікюром та розкішною сумкою: вечірній образ Джорджини Родрігес

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Дівчина похизувалася своїм новим образом для виходу у світ.

30-річна модель, інфлуенсер Джорджина Родрігес відвідала відкриття магазину косметики бренду Ріанни – Fenty Beauty – у Саудівській Аравії.

© Instagram Джорджини Родрігес
Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Для виходу у світ зірка обрала чорну фактурну сукню зі складанням спереду, яке доповнила чорними туфлями-човниками та червоною сумкою Hermes зі шкіри крокодила. Образ Джорджини завершили "хижий" червоний манікюр, сережки та каблучки з діамантами.

© Instagram Джорджини Родрігес
Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Компанію на заході їй склали доньки – Алана та Єва. Взагалі Родрігес багато часу проводить з дітьми. Так, нещодавно вона сходила з дітьми на футбол. Вони відвідали один із матчів футбольної команди "Аль-Наср", в якій грає її коханий і батько дітей – португалець Кріштіану Роналду.

Джорджина Родрігес з дітьми / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес з дітьми / Фото: Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес з дітьми / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес з дітьми / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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