ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
1 хв

З глибоким декольте: Елізабет Дебікі у мерехтливому жакеті на голе тіло позувала на прем’єрі

36-річна австралійська акторка привернула увагу гламурним вбранням з пікантним акцентом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Елізабет Дебікі

Елізабет Дебікі / © Associated Press

Елізабет Дебікі відвідала прем’єру фільму Wicker у межах Лондонського кінофестивалю BFI. У романтичній фентезійній комедії вона зіграла роль дружини кравця.

На червоній доріжці акторка з’явилася у чорному мерехтливому костюмі, який складався з подовженого однобортного жакета і штанів, звужених донизу. Жакет Елізабет одягла на голе тіло й застебнула на один ґудзик, зробивши акцент на глибокому V-подібному декольте.

Елізабет Дебікі / © Associated Press

Елізабет Дебікі / © Associated Press

Аутфіт зірка доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на підборах. На шиї у неї сяяло витончене кольє з V-подібним центральним елементом, який повторював лінію вирізу.

Дебікі зробила укладання з м’якими хвилями і проділом посередині та макіяж з темно-бежевою помадою.

Елізабет Дебікі / © Associated Press

Елізабет Дебікі / © Associated Press

Перед фотографами Елізабет також позувала разом з колегами з фільму. Серед них був Александр Скарсгард, який здивував появою у незвичних прозорих туфлях.

Елізабет Дебікі, Александр Скарсгард, Олівія Колман і Пітер Дінклейдж / © Associated Press

Елізабет Дебікі, Александр Скарсгард, Олівія Колман і Пітер Дінклейдж / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie