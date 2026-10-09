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- Шоу-бізнес
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З глибоким декольте: Елізабет Дебікі у мерехтливому жакеті на голе тіло позувала на прем’єрі
36-річна австралійська акторка привернула увагу гламурним вбранням з пікантним акцентом.
Елізабет Дебікі відвідала прем’єру фільму Wicker у межах Лондонського кінофестивалю BFI. У романтичній фентезійній комедії вона зіграла роль дружини кравця.
На червоній доріжці акторка з’явилася у чорному мерехтливому костюмі, який складався з подовженого однобортного жакета і штанів, звужених донизу. Жакет Елізабет одягла на голе тіло й застебнула на один ґудзик, зробивши акцент на глибокому V-подібному декольте.
Аутфіт зірка доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на підборах. На шиї у неї сяяло витончене кольє з V-подібним центральним елементом, який повторював лінію вирізу.
Дебікі зробила укладання з м’якими хвилями і проділом посередині та макіяж з темно-бежевою помадою.
Перед фотографами Елізабет також позувала разом з колегами з фільму. Серед них був Александр Скарсгард, який здивував появою у незвичних прозорих туфлях.