З глибоким декольте і розрізом до трусів: Шейлін Вудлі у пікантному луку вийшла на червону доріжку
33-річна американська акторка у гламурному вбранні від Fendi позувала перед фотографами на кінофестивалі у Венеції.
Зірка серіалу «Велика маленька брехня» — Шейлін Вудлі — відвідала прем’єру чорної комедії данського режисера Андерса Томаса Єнсена «Останній вікінг», який відбувся у межах Венеційського кінофестивалю.
На червоній доріжці акторка з’явилася у пікантному аутфіті. На ній була гламурна сукня від бренду Fendi, розшита лелітками, яка переливалася різними кольорами — чорним, рожевим і бірюзовим.
Вбрання мало галтер, відкриту спину, глибоке декольте і високий розріз аж до трусів.
Аутфіт Шейлін доповнила чорними босоніжками на шпильках і золотими прикрасами з діамантами від Bvlgari — кольє у вигляді змії на шиї, схожий браслет і каблучка на руках.
Вудлі розпустила волосся, зробила легкий макіяж і нюдовий манікюр.
Нагадаємо, Шейлін Вудлі минулого разу на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю сяяла у чорній мінісукні від бренду Kallmeyer.