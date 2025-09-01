З глибоким декольте і розрізом до трусів: Шейлін Вудлі у пікантному луку вийшла на червону доріжку

Шейлін Вудлі / © Associated Press

Зірка серіалу «Велика маленька брехня» — Шейлін Вудлі — відвідала прем’єру чорної комедії данського режисера Андерса Томаса Єнсена «Останній вікінг», який відбувся у межах Венеційського кінофестивалю.

© Associated Press

На червоній доріжці акторка з’явилася у пікантному аутфіті. На ній була гламурна сукня від бренду Fendi, розшита лелітками, яка переливалася різними кольорами — чорним, рожевим і бірюзовим.

Шейлін Вудлі / © Associated Press

Вбрання мало галтер, відкриту спину, глибоке декольте і високий розріз аж до трусів.

Шейлін Вудлі / © Associated Press

Аутфіт Шейлін доповнила чорними босоніжками на шпильках і золотими прикрасами з діамантами від Bvlgari — кольє у вигляді змії на шиї, схожий браслет і каблучка на руках.

Вудлі розпустила волосся, зробила легкий макіяж і нюдовий манікюр.

Шейлін Вудлі / © Associated Press

Нагадаємо, Шейлін Вудлі минулого разу на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю сяяла у чорній мінісукні від бренду Kallmeyer.