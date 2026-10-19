З глибоким декольте і золотистим поясом: Леа Сейду в ефектній сукні Louis Vuitton позувала на галавечорі

Леа Сейду / © Associated Press

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Леа Сейду привернула увагу своїм гарним аутфітом на щорічному Academy Museum Gala у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

Леа Сейду / © Associated Press

Акторка постала у чорній сукні максі від Louis Vuitton. Вбрання мало об’ємну округлу лінію плечей, довгі рукави і глибоке V-подібне декольте. Талію Леа підкреслила вузьким золотистим поясом із дзеркальним блиском. Обтисла у стегнах спідниця плавно розширювалася донизу й переходила у шлейф, який м’якими складками лежав на підлозі.

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Леа Сейду / © Associated Press

Сейду прикрасила вуха сережками з діамантами, а на руці сяяла каблучка. Волосся вона уклала легкими хвилями, бічні пасма прибрала за вуха, залишивши один локон біля обличчя. Яскравим акцентом аутфіту стала червона помада, з якою перегукувався манікюр.

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Леа Сейду / © Associated Press

Нагадаємо, Леа Сейду у плісованій сукні з відкритими плечима сяяла на червоній доріжці.

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