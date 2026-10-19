- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 11
- Час на прочитання
- 1 хв
З глибоким декольте і золотистим поясом: Леа Сейду в ефектній сукні Louis Vuitton позувала на галавечорі
41-річна французька акторка мала чудовий вигляд на світському заході.
Леа Сейду привернула увагу своїм гарним аутфітом на щорічному Academy Museum Gala у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.
Акторка постала у чорній сукні максі від Louis Vuitton. Вбрання мало об’ємну округлу лінію плечей, довгі рукави і глибоке V-подібне декольте. Талію Леа підкреслила вузьким золотистим поясом із дзеркальним блиском. Обтисла у стегнах спідниця плавно розширювалася донизу й переходила у шлейф, який м’якими складками лежав на підлозі.
Сейду прикрасила вуха сережками з діамантами, а на руці сяяла каблучка. Волосся вона уклала легкими хвилями, бічні пасма прибрала за вуха, залишивши один локон біля обличчя. Яскравим акцентом аутфіту стала червона помада, з якою перегукувався манікюр.
Нагадаємо, Леа Сейду у плісованій сукні з відкритими плечима сяяла на червоній доріжці.