З глибоким декольте, паєтками і пір’ям: американська телеведуча у сукні від українського бренду сяяла на галавечорі
Аманда Лінн привернула увагу своїм розкішним образом.
Американська телеведуча, зірка реалітішоу та інфлюенсерка — Аманда Лінн — привернула увагу розкішним аутфітом на галавечорі Night of Dreams у готелі Beverly Hills у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці знаменитість з’явилася в ефектній напівпрозорій сукні зі шлейфом від українського бренду OKSANA MUKHA. Вбрання було прикрашене мереживними аплікаціями, страусиним пір’ям та ручною вишивкою паєтками, бісером, кристалами і перлами.
Головним акцентом у луку Аманди було глибоке спокусливе декольте і високий розріз. Свій образ Лінн доповнила блискучими босоніжками на шпильках, зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і французьким манікюром. У вухах у неї були довгі сережки, а на руках — золоті браслети з діамантами і каблучки.
Нагадаємо, американська співачка Керрі Андервуд виступила на телешоу American Idol у персиково-рожевій мерехтливій корсетні сукні від OKSANA MUKHA.