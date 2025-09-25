ТСН у соціальних мережах

З глибоким декольте, паєтками і пір’ям: американська телеведуча у сукні від українського бренду сяяла на галавечорі

Аманда Лінн привернула увагу своїм розкішним образом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аманда Лінн

Аманда Лінн / © Getty Images

Американська телеведуча, зірка реалітішоу та інфлюенсерка — Аманда Лінн — привернула увагу розкішним аутфітом на галавечорі Night of Dreams у готелі Beverly Hills у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці знаменитість з’явилася в ефектній напівпрозорій сукні зі шлейфом від українського бренду OKSANA MUKHA. Вбрання було прикрашене мереживними аплікаціями, страусиним пір’ям та ручною вишивкою паєтками, бісером, кристалами і перлами.

Аманда Лінн / © Getty Images

Аманда Лінн / © Getty Images

Головним акцентом у луку Аманди було глибоке спокусливе декольте і високий розріз. Свій образ Лінн доповнила блискучими босоніжками на шпильках, зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і французьким манікюром. У вухах у неї були довгі сережки, а на руках — золоті браслети з діамантами і каблучки.

Нагадаємо, американська співачка Керрі Андервуд виступила на телешоу American Idol у персиково-рожевій мерехтливій корсетні сукні від OKSANA MUKHA.

