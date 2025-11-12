- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 118
- 1 хв
З глибоким декольте та оголеною спиною: модель з Панами у леопардовому комбінезоні похизувалася пишними формами
Грейсі Бон підкреслила свої пишні форми вбранням із «хижим» принтом.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон поділилася з підписниками в Instagram відео, на якому вона вихвалаяється стильною обновкою і спокусливим формами.
Дівчина позувала біля валізи в обтислому комбінезоні з леопардовим принтом. Вбрання мало відверте глибоке декольте, прикрашене золотим ланцюжком, та відкриту спину.
У Грейсі було розпущене волосся і макіяж із пишними нарощеними віями і шоколадним блиском на губах. Шию вона прикрасила золотим ланцюжком.
Нагадаємо, Грейсі Бон минулого разу продемонструвала яскравий пляжний лук у лимонному купальнику.