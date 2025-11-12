З глибоким декольте та оголеною спиною: модель з Панами у леопардовому комбінезоні похизувалася пишними формами

Грейсі Бон

Реклама

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон поділилася з підписниками в Instagram відео, на якому вона вихвалаяється стильною обновкою і спокусливим формами.

Грейсі Бон

Дівчина позувала біля валізи в обтислому комбінезоні з леопардовим принтом. Вбрання мало відверте глибоке декольте, прикрашене золотим ланцюжком, та відкриту спину.

У Грейсі було розпущене волосся і макіяж із пишними нарощеними віями і шоколадним блиском на губах. Шию вона прикрасила золотим ланцюжком.

Реклама

Грейсі Бон

Нагадаємо, Грейсі Бон минулого разу продемонструвала яскравий пляжний лук у лимонному купальнику.