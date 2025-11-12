ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
118
1 хв

З глибоким декольте та оголеною спиною: модель з Панами у леопардовому комбінезоні похизувалася пишними формами

Грейсі Бон підкреслила свої пишні форми вбранням із «хижим» принтом.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон поділилася з підписниками в Instagram відео, на якому вона вихвалаяється стильною обновкою і спокусливим формами.

Дівчина позувала біля валізи в обтислому комбінезоні з леопардовим принтом. Вбрання мало відверте глибоке декольте, прикрашене золотим ланцюжком, та відкриту спину.

У Грейсі було розпущене волосся і макіяж із пишними нарощеними віями і шоколадним блиском на губах. Шию вона прикрасила золотим ланцюжком.

Нагадаємо, Грейсі Бон минулого разу продемонструвала яскравий пляжний лук у лимонному купальнику.

