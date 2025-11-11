ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
23
1 хв

З глибоким декольте та оголеною спиною: зірка реаліті у дуже короткому ромпері сходила на вечірку

Єва Гейл у чорному міні і на шпильках влаштувала собі імпровізований фотосет.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — опублікувала в Instagram знімки свого пікантного образу, у якому вона сходила на вечірку. Там білявка влаштувала собі імпровізовану фотосесію.

Єва Гейл

Єва Гейл

Красуня одягла дуже короткий чорний ромпер із глибоким декольте, оголеною спиною і галтером-зав’язкою.

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Лук Гейл доповнила чорними босоніжками на шпильках та чорною місткою сумкою. Дівчина розпустила волосся, зробила вечірній макіяж та білі манікюр і педикюр.

Єва Гейл

Єва Гейл

Нагадаємо, раніше Єва Гейл показала архівні фото у романтичному білому бікіні із ніжно-рожевими стрічками.

23
