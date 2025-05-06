З глибоким декольте та плісованою спідницею: вагітна Карлі Клосс сяяла на балу в Нью-Йорку

Карлі Клос / © Associated Press

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Карлі, яка зараз вагітна третьою дитиною, з’явилася на червоній доріжці у вбранні від Luar. Її сукня була з високим коміром і глибоким вирізом на декольте, з маленькими ґудзиками посередині і плісованим подолом.

Карлі Клос тримала руки на животі, позуючи перед фотографами.

Карлі Клос / © Associated Press

Багатодітна мама (Карлі та її чоловік бізнесмен Джошуа Кушнер виховують двох синів) зробила макіяж з акцентом на очі та нюдові губи, у неї на шиї виблискувало кольє у вигляді змії, а на пальці каблучка з діамантом та обручка. Манікюр у моделі був у натуральному відтінку. А взула Карлі високі чоботи-ботфорти на підборах.

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Карлі Клос / © Associated Press

Також на Met Gala 2025 вагітним животом виблискувала співачка Ріанна.

Карлі Клос / © Associated Press