- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 24
- Час на прочитання
- 1 хв
З голою спиною і чорних рукавичках: Нікі Гілтон зачарувала елегантним аутфітом на галавечорі
Світська левиця для свого виходу обрала чорно-білий ансамбль.
Нікі Гілтон відвідала осінній гала-концерт Американського театру балету «Ангели та демони», який відбувся в театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку. На червоній доріжці вона продемонструвала вишуканий вечірній образ.
На Нікі була довга атласна сукня перлинно-білого відтінку з глибоким декольте. М’які складки тканини прикрашали також талію і стегна, а приталена спідниця плавно розширювалася донизу й переходила у невеликий шлейф.
Ззаду вбрання повністю відкривала спину, яку обрамляли бретельки у вигляді великих видовжених ланок, оздоблених блискучими камінцями.
Гілтон доповнила аутфіт довгими чорними глянцевими рукавичками вище ліктів і чорними гостроносими туфлями, що визирали з-під подолу.
Вуха вона прикрасила невеликими сережками-цвяшками, а шию — двома тонкими чорними шнурівками з підвісками. Нікі зробила пряме укладання з бічним проділом і насичений макіяжі з акцент на очах.
Нагадаємо, Нікі Гілтон у картатих штанях і топі з відкритою спиною відвідала Golden Heart Awards 2026.