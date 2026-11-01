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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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24
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1 хв

З голою спиною і чорних рукавичках: Нікі Гілтон зачарувала елегантним аутфітом на галавечорі

Світська левиця для свого виходу обрала чорно-білий ансамбль.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Нікі Гілтон

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон відвідала осінній гала-концерт Американського театру балету «Ангели та демони», який відбувся в театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку. На червоній доріжці вона продемонструвала вишуканий вечірній образ.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

На Нікі була довга атласна сукня перлинно-білого відтінку з глибоким декольте. М’які складки тканини прикрашали також талію і стегна, а приталена спідниця плавно розширювалася донизу й переходила у невеликий шлейф.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Ззаду вбрання повністю відкривала спину, яку обрамляли бретельки у вигляді великих видовжених ланок, оздоблених блискучими камінцями.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Гілтон доповнила аутфіт довгими чорними глянцевими рукавичками вище ліктів і чорними гостроносими туфлями, що визирали з-під подолу.

Вуха вона прикрасила невеликими сережками-цвяшками, а шию — двома тонкими чорними шнурівками з підвісками. Нікі зробила пряме укладання з бічним проділом і насичений макіяжі з акцент на очах.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нагадаємо, Нікі Гілтон у картатих штанях і топі з відкритою спиною відвідала Golden Heart Awards 2026.

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