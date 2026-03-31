З якими кольорами носити найтрендовіші джинси 2026 року: Андре Тан дав нові поради зі стилю

Дизайнер розповів, як поєднувати різні моделі джинсів з різними кольорами, щоб створювати стильні образи.

Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан

Темно-сині джинси

Такі відтінки гарно поєднуються з білим, бежевим, пудровим, оливковим кольорами і коричневим. Це класика, яка ніколи не вийде з моди.

Білі джинси

Вони поєднуються з пудровим, бежевим, синім і оливковим. Це ідеальний варіант для створення легких весняно-літніх образів.

Коричневі джинси

Такі відтінки джинсів — це хіт цього року. Найкраще носити з білим, блакитним, оливковим, відтінком «вершкове масло» і з чорним.

