З якими кольорами носити найтрендовіші джинси 2026 року: Андре Тан дав нові поради зі стилю
Дизайнер розповів, як поєднувати різні моделі джинсів з різними кольорами, щоб створювати стильні образи.
Темно-сині джинси
Такі відтінки гарно поєднуються з білим, бежевим, пудровим, оливковим кольорами і коричневим. Це класика, яка ніколи не вийде з моди.
Білі джинси
Вони поєднуються з пудровим, бежевим, синім і оливковим. Це ідеальний варіант для створення легких весняно-літніх образів.
Коричневі джинси
Такі відтінки джинсів — це хіт цього року. Найкраще носити з білим, блакитним, оливковим, відтінком «вершкове масло» і з чорним.