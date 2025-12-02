ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Час на прочитання
1 хв

З яскравим акцентом коралового кольору: Аманда Сейфрід вийшла на червону доріжку

Акторка відвідала світський захід у Нью-Йорку — церемонію вручення кінопремії Gotham Film Awards.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аманда Сайфрід

Аманда Сайфрід / © Associated Press

На червону доріжку Аманда Сейфрід вийшла у вбранні від Модного дому Valentino із колекції весна-літо 2026. Увагу її образ привернув через цікавий акцент на сукні — велику коралову деталь в вигляді пір’їни. Також у вбрання були довгі рукави, драпірування на спідниці, декольте та високий розріз.

Аманда поєднала сукню з чорними капроновими колготками, прикрасами від Tiffany & Co. з діамантами та взуттям Aquazzura. Зачіска у акторки була лаконічною, як і її макіяж.

Аманда Сайфрід / © Associated Press

Аманда Сайфрід / © Associated Press

Також Аманда раніше демонструвала червону сукню з рюшами від Valentino. Це було вбрання з рукавами з колекції весна-літо 2025 року, яка стала дебютною для модельєра Алессандро Мікеле, призначеного креативним директором цього бренду.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Дата публікації
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie