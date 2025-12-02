- Дата публікації
З яскравим акцентом коралового кольору: Аманда Сейфрід вийшла на червону доріжку
Акторка відвідала світський захід у Нью-Йорку — церемонію вручення кінопремії Gotham Film Awards.
На червону доріжку Аманда Сейфрід вийшла у вбранні від Модного дому Valentino із колекції весна-літо 2026. Увагу її образ привернув через цікавий акцент на сукні — велику коралову деталь в вигляді пір’їни. Також у вбрання були довгі рукави, драпірування на спідниці, декольте та високий розріз.
Аманда поєднала сукню з чорними капроновими колготками, прикрасами від Tiffany & Co. з діамантами та взуттям Aquazzura. Зачіска у акторки була лаконічною, як і її макіяж.
Також Аманда раніше демонструвала червону сукню з рюшами від Valentino. Це було вбрання з рукавами з колекції весна-літо 2025 року, яка стала дебютною для модельєра Алессандро Мікеле, призначеного креативним директором цього бренду.