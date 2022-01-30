З ідеальним укладанням: Дженніфер Лопес сфотографували папараці

Навіть прямуючи до студії у робочих справах, вона підтримує образ ікони стилю.

52-річна суперзірка Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі, коли виходила зі своєї машини. Сфотографували знаменитість біля студії звукозапису, вона була одягнена у зручний трикотажний спортивний комплект, що складався зі штанів та кроптопу.

Образ Дженніфер Доповнила браслетом на руці, макіяжем та розкішним об'ємним укладанням.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Нагадаємо, що незабаром має відбутися прем'єра нового романтичного фільму з Дженніфер "Вийду за тебе". Зараз знаменитість активно просуває цю роботу та саундтрек до фільму, який сама і виконала, тому часто ділиться із шанувальниками різними відео та фото у соцмережах. В одному з останніх постів Лопес показала деталі знымання в студії, де вона позувала зі співаком Малумою.

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