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З іменною сумкою: Кеті Голмс під прицілом папараці у повсякденному образі

З іменною сумкою: Кеті Голмс під прицілом папараці у повсякденному образі

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Знаменитість знову опинилася у центрі уваги.

45-річна акторка Кеті Голмс, яка була у стосунках із Томом Крузом протягом майже 7 років, зараз мешкає у Нью-Йорку. Акторка часто потрапляє під приціл папараці під час прогулянок містом.

Цього тижня жінку сфотографували на Мангеттені. Кеті була одягнена вже по-осінньому, оскільки поєднала стьобану куртку оливкового кольору, яка мала яскраво-рожевий комір, з вільними синіми джинсами та білими кедами.

Волосся вона розпустила, в руці несла термокухоль, а також іменну червоно-білу сумку Lands' End. На аксесуарі були ініціали зірки.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Раніше папараці фотографували акторку в картатому комбінезоні з кишенями дорогою на світський захід. Кеті відвідала афтепаті, яке відбулося після прем'єрного показу фільму "Кліпни двічі", режисеркою якого стала Зої Кравіц. Як бачимо, навіть для вечірок вона обирає лаконічні вбрання.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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