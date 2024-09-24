З іменною сумкою: Кеті Голмс під прицілом папараці у повсякденному образі

45-річна акторка Кеті Голмс, яка була у стосунках із Томом Крузом протягом майже 7 років, зараз мешкає у Нью-Йорку. Акторка часто потрапляє під приціл папараці під час прогулянок містом.

Цього тижня жінку сфотографували на Мангеттені. Кеті була одягнена вже по-осінньому, оскільки поєднала стьобану куртку оливкового кольору, яка мала яскраво-рожевий комір, з вільними синіми джинсами та білими кедами.

Волосся вона розпустила, в руці несла термокухоль, а також іменну червоно-білу сумку Lands' End. На аксесуарі були ініціали зірки.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Раніше папараці фотографували акторку в картатому комбінезоні з кишенями дорогою на світський захід. Кеті відвідала афтепаті, яке відбулося після прем'єрного показу фільму "Кліпни двічі", режисеркою якого стала Зої Кравіц. Як бачимо, навіть для вечірок вона обирає лаконічні вбрання.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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