- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 1 хв
З індичкою на голові: Кеті Перрі здивувала екстравагантним головним убором
Співачка привітала шанувальників із національним святом.
41-річна співачка Кеті Перрі поділилася кумедним відео у своєму Instagram, яке приурочила до Дня подяки, національного свята США, що святкують у четвертий четвер листопада, і цьогоріч воно випало на 27 листопада.
У відео вона з’явилася в зеленому светрі та синьому береті, який був декорований пластиковими фігурками у вигляді накритого столу з традиційними для цього свята стравами — звісно, запеченою індичкою, зеленим горошком, пирогом і навіть пляшкою вина.
Шанувальники зірки залишилися в захваті від її кумедного головного убору, у коментарях під відео вони написали багато компліментів.
Раніше, нагадаємо, Кеті Перрі потрапила під приціл папараці після свого концерту.
Її вбрання було від бренду Khaite — це був прямий виріб з білою вставкою на грудях. Бретельок у сукні не було, а доповнила Кеті її мюлями від Malone Souliers, зачіскою з коротким чубчиком, макіяжем і маленькою сумкою коричневого кольору — культовою Mini Kelly від Hermès.