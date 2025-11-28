З індичкою на голові: Кеті Перрі здивувала екстравагантним головним убором

Кеті Перрі / © Associated Press

41-річна співачка Кеті Перрі поділилася кумедним відео у своєму Instagram, яке приурочила до Дня подяки, національного свята США, що святкують у четвертий четвер листопада, і цьогоріч воно випало на 27 листопада.

© Instagram Кеті Перрі

У відео вона з’явилася в зеленому светрі та синьому береті, який був декорований пластиковими фігурками у вигляді накритого столу з традиційними для цього свята стравами — звісно, запеченою індичкою, зеленим горошком, пирогом і навіть пляшкою вина.

Кеті Перрі / © Instagram Кеті Перрі

Шанувальники зірки залишилися в захваті від її кумедного головного убору, у коментарях під відео вони написали багато компліментів.

Кеті Перрі / © Instagram Кеті Перрі

Раніше, нагадаємо, Кеті Перрі потрапила під приціл папараці після свого концерту.

Кеті Перрі / © Getty Images

Її вбрання було від бренду Khaite — це був прямий виріб з білою вставкою на грудях. Бретельок у сукні не було, а доповнила Кеті її мюлями від Malone Souliers, зачіскою з коротким чубчиком, макіяжем і маленькою сумкою коричневого кольору — культовою Mini Kelly від Hermès.