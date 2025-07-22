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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
1 хв

З каблучками з величезними діамантами: 76-річна Вера Вонг сходила до спортзалу

Відома дизайнерка сходила на тренування і показала його в Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Відома американська дизайнерка Вера Вонг, яка нещодавно відсвяткувала 76-річчя на галасливій вечірці в Парижі, опублікувала у своєму Instagram фото і відео зі спортзалу. Вона зайнялася кардіотренуванням на біговій доріжці.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера позувала в майці від свого бренду з великим принтом у вигляді каблучки з огранованим діамантом. На її пальцях також були каблучки з дуже великими каменями. Судячи з підпису під знімками, це теж діаманти.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

«Іноді просто потрібно трохи шику в спортзалі…», — написала Вонг і додала, що випустила іменну колекцію прикрас Vera Wang LOVE TRUE з вирощеними штучно в лабораторії алмазами.

Хоча фото були зроблені більше для реклами, судячи з даних на моніторі тренажера, Віра таки позаймалася на доріжці майже півмгодини.

Раніше, нагадаємо, 76-річна Віра Вонг відвідала Тиждень моди в Парижі як гостя і була в центрі уваги.

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
235
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