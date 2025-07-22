- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 235
- Час на прочитання
- 1 хв
З каблучками з величезними діамантами: 76-річна Вера Вонг сходила до спортзалу
Відома дизайнерка сходила на тренування і показала його в Мережі.
Відома американська дизайнерка Вера Вонг, яка нещодавно відсвяткувала 76-річчя на галасливій вечірці в Парижі, опублікувала у своєму Instagram фото і відео зі спортзалу. Вона зайнялася кардіотренуванням на біговій доріжці.
Вера позувала в майці від свого бренду з великим принтом у вигляді каблучки з огранованим діамантом. На її пальцях також були каблучки з дуже великими каменями. Судячи з підпису під знімками, це теж діаманти.
«Іноді просто потрібно трохи шику в спортзалі…», — написала Вонг і додала, що випустила іменну колекцію прикрас Vera Wang LOVE TRUE з вирощеними штучно в лабораторії алмазами.
Хоча фото були зроблені більше для реклами, судячи з даних на моніторі тренажера, Віра таки позаймалася на доріжці майже півмгодини.
Раніше, нагадаємо, 76-річна Віра Вонг відвідала Тиждень моди в Парижі як гостя і була в центрі уваги.