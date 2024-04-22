З каре та в комбінезоні: топмодель Міранда Керр показала, який вигляд мала у дитинстві

20 квітня австралійська модель та колишній "янгол" Victoria's Secret — Міранда Керр — святкувала 41-річчя. На честь цього вона вирішила показати, який вигляд мала у дитинстві.

Міранда Керр показала, як виглядала у дитинстві / Фото: Instagram Міранди Керр

Топмодель опублікувала фото, на якому зазнімкована під час святкування свого триріччя – про це говорить торт із трьома свічками на столі. Дівчинка позує в білій кофтинці з рюшами на комірі і рукавах і в джинсовому комбінезоні. Тоді майбутня модель мала каре.

"Ще один оберт навколо сонця! Дякую за всі приємні привітання з днем народження", — написала Міранда під знімком.

Нагадаємо, наприкінці лютого цього року Міранда Керр стала мамою вчетверте. Вона народила сина. Це вже четвертий син моделі. Назвали його П'єром.

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