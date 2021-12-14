З келихом шампанського та в штанах з пір'ям: Злата Огнєвіч спокусливо позувала у ванні

З келихом шампанського та в штанах з пір'ям: Злата Огнєвіч спокусливо позувала у ванні

Співачка не сумує після невдалих стосунків зі своїм обранцем у шоу "Холостячка".

Головна героїня реалітішоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч – після розриву з переможцем проєкту Андрієм Задворним намагається не впадати у депресію. Вона з головою поринула в роботу, знімається у фотосесіях та проєктах.

В Instagram співачка показала знімки з нової цікавої фотосесії авторства Aleksenko Stanislava.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Локацію для фотосету обрали чудову – порожню ванну. Злата позувала в ній у чорному стильному луці, який складався з сорочки, топу та штанів кльош із синім пір'ям на штанинах.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Аутфіт вона доповнила сріблястими туфлями, інкрустованими стразами, укладанням з локонами, вечірнім макіяжем, намистом та елегантними сережками.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

У руці Огнєвіч тримала гарний келих із шампанським.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Вона позувала грайливо, спокусливо і з усмішкою.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

"Життя — це свято і захоплива гра! Немає переможців і тих, хто програв — час все розставить на свої місця. Я знаю точно, що вже не буду колишньою, ким була до всіх подій останнього часу. І знаєте, я дуже цьому рада. Я вдячна і за трансформацію і за шлях, який почала до себе.

Дякую ВСІМ за підтримку, теплоту і таку кількість схожих жіночих історій, які я отримала за ці дні! Я відчуваю, що не одна! Нас так багато — жінок, які набули сили і знайшли новий сенс у житті. Я пишаюся Вами", — написала співачка.

Нагадаємо, на постшоу "Як вийти заміж" Огнєвіч та Максим Тарапата зізналися, які зараз між ними стосунки.

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