З келихом шампанського в руках: 69-річна модель Крісті Брінклі сходила на благодійний захід

Зірка виглядала розслабленою та була у гарному настрої.
69-річна акторка та модель Крісті Брінклі відвідала вечірку — жінка з'явилася серед гостей званого сніданку "Допомога дітям у боротьбі з раком", який проводився в Гемптоні 7 серпня.
Жінка одягла синю сукню довжини міді з блискавкою, V-подібним декольте, гумкою під грудьми та невеликими рукавами-ліхтариками.
Своє вбрання Крісті доповнила чорною сумкою на довгому ремінці та торочкою і сріблястими босоніжками від Chanel. Також вона зробила укладання, нюдовий макіяж та додала до образу кілька прикрас – великий кулон на шиї та годинник на руку.
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