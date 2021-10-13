З келихом вина і в ліфі з ланцюжків: Демі Роуз релаксує біля басейну

Британська "Кім Кардашян" сфотографувалася у відвертому бюстгальтері-сітці.
Демі Роуз показала фоловерам, як вона відпочиває в Мексиці, неподалік Тулума.
Модель релаксувала біля басейну. Як завжди, вона підібрала для себе відвертий сексуальний образ. На ній був ліф-сітка, зроблений з ланцюжків і каменів, який в принципі взагалі не прикривав її пишний бюст. Внизу були плавки, які, на жаль, ми не можемо розглянути.
Волосся Демі зібрала ззаду і закріпила крабиком. На обличчі у неї були стильні окуляри у сріблястій оправі.
Поруч з Роуз на столі стояв келих з білим вином. Вона дивилася в бік.
Модель обожнює ділитися з шанувальниками провокаційними знімками. Раніше Демі у чорному купальнику похизувалася пишним декольте.
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