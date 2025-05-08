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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

З келихом мартіні в руках: Гейлі Бібер позувала топлес

5 травня зірка відвідала одну з найгучніших фешн-подій — благодійний бал Met Gala — та показала, як готувалася до нього.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Гейлі Бібер

Гейлі Бібер

28-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode — Гейлі Бібер — поділилася у Instagram серією фото своєї підготовки до Балу. На цьому заході дівчина продемонструвала лаконічне чорне вбрання — сукню-жакет у стилі смокінгу від бренду Saint Laurent. Це була сукня з двома гудзиками, яку доповнювали капронові колготки та мюлі на величезній платформі від бренду Giuseppe Zanotti.

/ © Associated Press

© Associated Press

На фото в Instagram Гейлі позувала топлес — лише в чорних шортах-трусах, які були під її жакетом на Балу. Дівчина однією рукою прикривала голі груди, а в другій тримала келих з мартіні.

Також Бібер показала, як їй робили макіяж.

З келихом зірка не розлучалася та влаштувала навіть імпровізовану фотосесію у номері готелю, де проходила її підготовка до Met Gala.

Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер ділилася рідкісним фото із семимісячним сином Джеком.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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