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- Шоу-бізнес
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З келихом мартіні в руках: Гейлі Бібер позувала топлес
5 травня зірка відвідала одну з найгучніших фешн-подій — благодійний бал Met Gala — та показала, як готувалася до нього.
28-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode — Гейлі Бібер — поділилася у Instagram серією фото своєї підготовки до Балу. На цьому заході дівчина продемонструвала лаконічне чорне вбрання — сукню-жакет у стилі смокінгу від бренду Saint Laurent. Це була сукня з двома гудзиками, яку доповнювали капронові колготки та мюлі на величезній платформі від бренду Giuseppe Zanotti.
На фото в Instagram Гейлі позувала топлес — лише в чорних шортах-трусах, які були під її жакетом на Балу. Дівчина однією рукою прикривала голі груди, а в другій тримала келих з мартіні.
Також Бібер показала, як їй робили макіяж.
З келихом зірка не розлучалася та влаштувала навіть імпровізовану фотосесію у номері готелю, де проходила її підготовка до Met Gala.
Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер ділилася рідкісним фото із семимісячним сином Джеком.